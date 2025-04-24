Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 37 тыс.

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 апреля, составило 222 тыс., увеличившись на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 222 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 216 тыс., пересмотрено с 215 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 220.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 апреля, сократилось на 37 тыс. и составило 1.841 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.885 млн до 1.878 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.864 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 5 апреля, сократилось на 41.5 тыс. и составило 1.97 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.87 млн.