Курс доллара 82.8559   Курс евро 94.7129  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 апреля 2025 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:08

Объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 9.2%

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 9.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 1.9%.

В феврале объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 0.9%.

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в марте не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.3% после его увеличения на 0.7% в феврале.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в марте вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.3% в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 0.2%.

Другие новости

вчера
16:35
НАУФОР предложила рассмотреть возможность появления омбудсмена инвесторов
вчера
16:16
Кабмин РФ одобрил проект о страховом возмещении по безотзывным вкладам до 2,8 млн руб
вчера
16:14
Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 37 тыс.
вчера
16:10
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 6 тыс.
вчера
16:08
Объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 9.2%
вчера
16:02
Прием заявок на участие в чемпионате "Битва роботов" открылся на "Госуслугах"
вчера
15:47
Импорт СПГ в Европу в марте снизился на 11%, до 12,5 млрд кубометров - ФСЭГ
вчера
15:00
Торговая напряженность в мире угрожает глобальной экономической стабильности - глава МВФ
вчера
14:43
"Газпром" к зиме создаст в российских газохранилищах рекордный резерв газа
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.