Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 9.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 1.9%.

В феврале объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 0.9%.

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в марте не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.3% после его увеличения на 0.7% в феврале.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в марте вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.3% в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 0.2%.