Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в марте сократились почти на 6% (расширенное сообщение)

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в марте сократились на 5.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.02 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.14 млн домов.

По сравнению с мартом 2024 года продажи жилья на вторичном рынке уменьшились на 2.4%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 403.7 тыс. долл, повысившись на 2.7% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу марта составили 1.33 млн доступных покупателям домов, повысившись на 8.1% по сравнению с февралём и на 19.8% в годовом сравнении.

В марте потребовалось бы 4.0 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 3.5 в предыдущем месяце и 3.2 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в марте в среднем составил 36 дней в сравнении с 42 месяцем ранее и 33 в марте 2024 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 17 апреля достигла 6.83% годовых против 6.65% на 13 марта и 7.10% годом ранее.