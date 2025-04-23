Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.6 млн барр.

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 18 апреля, снизились на 4.565 млн барр., запасы бензина сократились на 2.18 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.64 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.35 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.6 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.6 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.1 млн барр.