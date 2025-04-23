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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 апреля 2025 г. Индекс Services PMI США в апреле остался выш...
сегодня 17:02

Индекс Services PMI США в апреле остался выше 50 пунктов

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в апреле снизился до 51.4 пункта против 54.4 месяцем ранее.

Тем не менее, индекс остался в положительной области, двигаясь выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 52.8.

Сфера услуг отвечает за формирование порядка 2/3 ВВП США.

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