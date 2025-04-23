Продажи новых домов в США в марте выросли на 7.4% (расширенное сообщение)

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в марте выросли на 7.4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 724 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 674 тыс. в феврале (пересмотрено с 676 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в марте число проданных новых домов составит 682 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с мартом 2024 года продажи новых домов увеличились на 6.0%.

В целом, в прошлом месяце было продано 69 тыс. новых домов против 59 тыс. в феврале и 56 тыс. в январе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 23 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (13 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (12 тыс. домов), от 500 тыс. до 599.9 тыс. (8 тыс. домов), от 600 тыс. до 799.9 тыс. (7 тыс. домов), от 800 тыс. до 999.9 тыс. (2 тыс. домов), от 1 млн долл (4 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 403.6 тыс. долл против 411.5 тыс. в феврале и 431.4 тыс. в январе. В марте 2024 года медианная цена проданного дома составляла 436.4 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 497.7 тыс. долл против 492.7 тыс. в феврале и 511.2 тыс. в январе. В марте 2024 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 522.5 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец марта составили 503 тыс. единиц против 500 тыс. в феврале и 496 тыс. в январе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 8.3 месяца против 8.9 в феврале и 9.1 в январе.