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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2025 г.Цены на импорт в США в марте снизились на 0.1%,...
вчера 15:46

Цены на импорт в США в марте снизились на 0.1%, цены на экспорт не изменились

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в марте снизились на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в феврале (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост показателя в марте на 0.1%.

По сравнению с мартом 2024 года цены на импорт повысились на 0.9%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце не изменились после повышения на 0.5% в феврале (пересмотрено с +0.1%).

По сравнению с мартом 2024 года цены на экспорт выросли на 2.4%.

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