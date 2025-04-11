Индекс цен производителей США в марте снизился относительно февраля

Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в марте снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в феврале (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.7% против 3.2% в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 3.3%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в марте снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в феврале (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.3% против 3.5% в феврале (пересмотрен с 3.4%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 3.6%.