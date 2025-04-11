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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 апреля 2025 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
11.04.2025 17:11

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в апреле упал на 30% относительно декабря 2024 года, инфляционные ожидания существенно выросли

Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту университета Мичигана, индекс потребительского доверия в США в апреле снизился до 50.8 пункта против 57.0 месяцем ранее, достигнув минимального уровня за период с ноября 2022 года.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 54.0.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, составил 6.7% против 5.0% в марте.

Эксперты университета отмечают, что потребительские настроения снижаются четвертый месяц подряд, упав на 11% относительно марта и на 30% относительно декабря 2024 года. Падение индекса потребительских настроений в апреле было «всеобъемлющим и единодушным по возрасту, доходу, образованию, географическому региону и политической принадлежности». Исследования для апрельского отчета проводились в период с 25 марта по 8 апреля, завершившись до объявления Белого дома 9 апреля о 90-дневной паузе в применении «зеркальных» тарифов на импорт.

«Потребители сообщают о многочисленных предупреждающих признаках, которые повышают риск рецессии: ожидания относительно условий ведения бизнеса, личных финансов, доходов, инфляции и рынков труда продолжали ухудшаться. Доля потребителей, ожидающих роста безработицы в предстоящем году, увеличивается пятый месяц подряд и теперь более чем вдвое превышает показатель ноября 2024 года, являясь самым высоким показателем с 2009 года. Такое отсутствие уверенности на рынке труда резко контрастирует с последними несколькими годами, когда устойчивые расходы поддерживались в первую очередь сильным рынком труда и растущими доходами», - говорится в отчете.

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