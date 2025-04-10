Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 43 тыс.

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 апреля, составило 223 тыс., увеличившись на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 223 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 219 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям не изменилась по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 223 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 марта, сократилось на 43 тыс. и составило 1.850 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.903 млн до 1.893 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 0.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.868 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 22 марта, сократилось на 15.2 тыс. и составило 2.09 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.97 млн.