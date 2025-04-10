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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 апреля 2025 г.Годовая инфляция в США в марте замедлилась, реа...
вчера 15:37

Годовая инфляция в США в марте замедлилась, реальная зарплата умеренно выросла

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в марте снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1% после увеличения на 0.2% в феврале.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.4% против 2.8% в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.6%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в марте вырос на 0.1%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.2% в феврале.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 2.8% против 3.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.0%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в марте выросла на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в феврале (пересмотрено с +0.1%).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 1.4% против 1.2% месяцем ранее.

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