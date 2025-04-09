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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 апреля 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на...
09.04.2025 17:33

EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.6 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились на 5.1 млн барр.

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 4 апреля, вырос на 2.6 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 3.5 млн барр.

Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.3 млн барр., составив 396.7 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 236 млн барр. ниже, чем в 2021 году. Ранее глава Минэнерго США сообщил, что его ведомство планирует запросить у правительства около 20 млрд долларов на восстановление SPR до его максимального уровня, но реализация этой инициативы может занять несколько лет.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе расширились на 0.7 млн барр. и составили 25.8 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.458 млн барр. в сутки против 13.580 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 4 апреля, сократились на 1.06 млн барр., запасы бензина повысились на 0.21 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.84 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.64 млн барр.

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