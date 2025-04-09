Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.8% в январе.

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.4%, тогда в предварительном отчёте говорилось о повышении на 0.3%.

Объём оптовых продаж в феврале вырос на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.9% в январе (пересмотрено с +1.3%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в феврале составил 1.30 против 1.34 годом ранее.