Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 апреля

Москва, 8 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии;
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;
04:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;
09:45 мск: Торговый баланс Франции;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;
17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
21:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании.