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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 апреля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 апреля

Москва, 8 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;

04:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;

09:45 мск: Торговый баланс Франции;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании.

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