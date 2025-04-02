EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 6.2 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились на 1.3 млн барр.

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 28 марта, вырос на 6.2 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.3 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.3 млн барр., составив 396.4 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR почти на 236 млн барр. ниже, чем в 2021 году. Ранее глава Минэнерго США сообщил, что его ведомство планирует запросить у правительства около 20 млрд долларов на восстановление SPR до его максимального уровня, но реализация этой инициативы может занять несколько лет.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе расширились на 2.4 млн барр. и составили 25.1 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.580 млн барр. в сутки против 13.574 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 28 марта, выросли на 6.04 млн барр., запасы бензина снизились на 1.63 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.11 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 2.24 млн барр.