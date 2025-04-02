Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6 млн барр.

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 28 марта, выросли на 6.04 млн барр., запасы бензина снизились на 1.63 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.11 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, расширились на 2.24 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.7 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.6 млн барр.