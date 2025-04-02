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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 апреля 2025 г.Объём производственных заказов в США в феврале ...
сегодня 17:15

Объём производственных заказов в США в феврале вырос на 0.6%

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в январе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.8% в январе (пересмотрено с +1.7%).

Аналитики прогнозировали увеличение объёма заказов в промышленности США в феврале на 0.5%.

Объём заказов на товары длительного пользования в феврале, согласно финальному отчёту, вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0.9%. В январе показатель увеличился на 3.3%.

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