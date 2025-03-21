Банк России сохранил ставку на уровне 21%, предупредив о готовности ее повысить в случае замедления дезинфляции

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 21 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21.00% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора соответствовало прогнозам аналитиков и рыночным ожиданиям.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия сохранением высокого инфляционного давления «в устойчивой части», несмотря на некоторые снижение текущей инфляции. Кроме того, регулятор отметил рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения предложение на фоне увеличения доходов населения и расходов бюджета, а также сохранение «значительного отклонения российской экономики от траектории сбалансированного роста». Однако появление большего числа признаков снижения напряженности на рынке труда и другие «формирующиеся тенденции в динамике экономической активности создают предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту».

Надежды аналитиков на появление «голубиного» сигнала в комментариях ЦБ не оправдались: регулятор повторил заявление, что для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий. Также он сообщил о готовности повысить ключевую ставку в случае, если «динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели».

По данным ЦБ, в январе - феврале годовая инфляция с поправкой на сезонность составила в среднем 9.1% против 12.0% в IV квартале 2024 года, базовая инфляция снизилась до 10.2% в среднем против 12.1% в предыдущем квартале. По оценке на 17 марта, годовая инфляция составила 10. 2%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция снизится до 7.0-8.0% в 2025 году, вернется к 4.0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

ЦБ отметил, что отчасти рост цен сдерживался произошедшим с начала года укреплением рубля, что также повлияло на снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Уменьшились и долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка. Однако профессиональные аналитики немного повысили прогнозы по инфляции на 2026 год. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, что усиливает инерцию устойчивой инфляции.

В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться благодаря охлаждению кредитования и высокой сберегательной активности. Высокий приток средств на депозиты сохраняется, несмотря на «некоторое уменьшение депозитных ставок». При этом рост доходов позволяет населению одновременно наращивать сбережения и потребление.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные и неценовые условия банковского кредитования остаются жесткими. Хотя номинальные процентные ставки снизились после февральского заседания в большинстве сегментов финансового рынка, их уменьшение в реальном выражении было не столь значительным, учитывая снизившиеся инфляционные ожидания. Розничный кредитный портфель банков сокращается с декабря 2024 года, а темпы роста корпоративного кредитования «в целом умеренные». Также ЦБ отметил, что на динамику корпоративного кредитования в последние месяцы значимо повлияли повышенные бюджетные расходы.

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, которые преимущественно связаны с высокими инфляционными ожиданиями и ухудшением условий внешней торговли. В то же время дезинфляционные риски могут возникнуть из-за более значительного замедления роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Дезинфляционное влияние может иметь улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности и нормализации параметров бюджетной политики, изменение которых может потребовать корректировки проводимой ДКП.

2 апреля Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 апреля 2025 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.