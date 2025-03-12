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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 марта 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на...
сегодня 17:37

EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.4 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились на 7.3 млн барр.

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 7 марта, вырос на 1.4 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 5.7 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.6 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.3 млн барр., составив 395.6 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 238 млн барр. ниже, чем в 2021 году. Ранее глава Минэнерго США сообщил, что его ведомство планирует запросить у правительства около 20 млрд долларов на восстановление SPR до его максимального уровня. Он также отметил, что выделение необходимых средств должно быть одобрено Конгрессом США, а реализация этой инициативы может занять несколько лет.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе уменьшились на 1.2 млн барр. и составили 24.5 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.575 млн барр. в сутки против 13.508 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 7 марта, выросли на 4.25 млн барр., запасы бензина снизились на 4.56 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.42 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.2 млн барр.

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