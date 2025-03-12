Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 марта

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск Выступление президента США Дональда Трампа;
02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии;
02:50 мск Индекс цен производителей Японии;
11:45 мск Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
13:09 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
13:31 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
16:45 мск: Заявление Банка Канады;
16:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
16:45 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США.