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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 марта 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 марта

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск Выступление президента США Дональда Трампа;

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии;

02:50 мск Индекс цен производителей Японии;

11:45 мск Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

13:09 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:31 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

16:45 мск: Заявление Банка Канады;

16:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

16:45 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США.

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