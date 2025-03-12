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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 марта 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
сегодня 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.25 млн барр.

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 7 марта, выросли на 4.25 млн барр., запасы бензина снизились на 4.56 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.42 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 1.2 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.3 млн барр.

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