EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.6 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились на 2.7 млн барр.

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 28 февраля, вырос на 3.6 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.4 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.3 млн барр.

Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились, составив 395.3 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 238 млн барр. ниже, чем в 2021 году. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении «доверху наполнить» SPR после его «опустошения Байденом».

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе увеличились на 1.1 млн барр. и составили 25.7 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.508 млн барр. в сутки против 13.502 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 28 февраля, сократились на 1.455 млн барр., запасы бензина снизились на 1.249 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.136 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.63 млн барр.