Курс доллара 89.7878   Курс евро 95.7035  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 марта 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на...
вчера 18:39

EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.6 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились на 2.7 млн барр.

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 28 февраля, вырос на 3.6 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.4 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.3 млн барр.

Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились, составив 395.3 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 238 млн барр. ниже, чем в 2021 году. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении «доверху наполнить» SPR после его «опустошения Байденом».

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе увеличились на 1.1 млн барр. и составили 25.7 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.508 млн барр. в сутки против 13.502 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 28 февраля, сократились на 1.455 млн барр., запасы бензина снизились на 1.249 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.136 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.63 млн барр.

Другие новости

вчера
19:00
Росстат: больше всего за неделю подорожали картофель и помидоры, а подешевели - огурцы
вчера
19:00
БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛА ДО 2,4% С ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА В 2,3% В ДЕКАБРЕ - РОССТАТ
вчера
18:56
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 10 сентября 2024 г
вчера
18:45
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 10 сентября 2024 г
вчера
18:39
EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.6 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились на 2.7 млн барр.
вчера
18:37
Минфин России перевыполнил квартальный план привлечения на рынке ОФЗ
вчера
18:06
Объём производственных заказов в США в январе вырос на 1.7%
вчера
18:04
Компонента занятости индекса ISM Services США в феврале продолжила повышаться
вчера
18:03
Индекс ISM Services США в феврале вырос
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.