Курс доллара 89.7878   Курс евро 95.7035  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 марта 2025 г.Объём производственных заказов в США в январе в...
вчера 18:06

Объём производственных заказов в США в январе вырос на 1.7%

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в январе вырос на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.6% в декабре (пересмотрено с -0.9%).

Аналитики прогнозировали повышение объёма заказов в промышленности США в январе на 1.7%.

Объём заказов на товары длительного пользования в январе, согласно финальному отчёту, вырос на 3.2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ранее сообщалось о его росте на 3.1%. В декабре показатель уменьшился на 1.8%.

Другие новости

вчера
18:56
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 10 сентября 2024 г
вчера
18:45
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 10 сентября 2024 г
вчера
18:39
EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.6 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились на 2.7 млн барр.
вчера
18:37
Минфин России перевыполнил квартальный план привлечения на рынке ОФЗ
вчера
18:06
Объём производственных заказов в США в январе вырос на 1.7%
вчера
18:04
Компонента занятости индекса ISM Services США в феврале продолжила повышаться
вчера
18:03
Индекс ISM Services США в феврале вырос
вчера
18:00
Регионы РФ в 2025 г получат порядка 5 тыс единиц общественного транспорта - Минтранс
вчера
17:53
Ситуация на системообразующих предприятиях России устойчивая - Новак
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.