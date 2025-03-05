Объём производственных заказов в США в январе вырос на 1.7%

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в январе вырос на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.6% в декабре (пересмотрено с -0.9%).

Аналитики прогнозировали повышение объёма заказов в промышленности США в январе на 1.7%.

Объём заказов на товары длительного пользования в январе, согласно финальному отчёту, вырос на 3.2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ранее сообщалось о его росте на 3.1%. В декабре показатель уменьшился на 1.8%.