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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 марта 2025 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
вчера 18:04

Компонента занятости индекса ISM Services США в феврале продолжила повышаться

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале выросла до 53.9 пункта против 52.3 месяцем ранее.

Таким образом, индикатор остался выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на расширение найма сотрудников в сфере услуг США, но более медленными темпами, чем в январе.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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