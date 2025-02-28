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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 февраля 2025 г.Годовая инфляция в США в январе замедлилась
сегодня 16:48

Годовая инфляция в США в январе замедлилась

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в январе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В декабре базовая инфляция увеличилась на 0.2%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в январе вырос на 2.6% против 2.9% в декабре (пересмотрено с +2.8%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в январе вырос на 2.5% в годовом сравнении против +2.6% в декабре.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.3% после повышения на 0.3% в декабре.

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