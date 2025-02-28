Личные доходы американских потребителей в январе увеличились на 0.9%, личные расходы сократились на 0.2%

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в январе выросли на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.6% после повышения на 0.2% в декабре (пересмотрено с +0.1%).

Личные расходы американских потребителей в январе сократились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в декабре (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в январе на 0.2%.

Норма сбережений в январе составила 4.6% против 3.5% месяцем ранее (пересмотрено с 3.8%).