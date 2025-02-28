Курс доллара 87.6967   Курс евро 92.0362  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 февраля 2025 г.Личные доходы американских потребителей в январ...
сегодня 16:42

Личные доходы американских потребителей в январе увеличились на 0.9%, личные расходы сократились на 0.2%

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в январе выросли на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.6% после повышения на 0.2% в декабре (пересмотрено с +0.1%).

Личные расходы американских потребителей в январе сократились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в декабре (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в январе на 0.2%.

Норма сбережений в январе составила 4.6% против 3.5% месяцем ранее (пересмотрено с 3.8%).

Другие новости

сегодня
17:20
Верховный суд подтвердил обязанность Роспатента перепроверить заявку на бренд «Иди в баню»
сегодня
17:00
Иркутский губернатор сообщил Путину о работе над проблемой энергодефицита из-за майнинга
сегодня
16:48
Годовая инфляция в США в январе замедлилась
сегодня
16:43
Суд Челябинска арестовал директора по закупкам "Макфы" по делу о взятке
сегодня
16:42
Личные доходы американских потребителей в январе увеличились на 0.9%, личные расходы сократились на 0.2%
сегодня
16:34
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в январе вырос на 0.7%
сегодня
16:33
Дефицит товарного торгового баланса США в январе вырос на четверть
сегодня
16:13
Telegram тестирует отображение дополнительной информации о пользователях в новых диалогах
сегодня
16:05
Годовая инфляция в Германии по итогам февраля осталась на уровне 2,3%, как и месяцем ранее
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.