Курс доллара 86.6318   Курс евро 90.9403  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 февраля 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США сократилис...
сегодня 18:35

EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 2.3 млн барр., запасы нефтепродуктов выросли на 4.3 млн барр.

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 21 февраля, сократился на 2.3 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США повысились на 0.4 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 3.9 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились, составив 395.3 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 238 млн барр. ниже, чем в 2021 году. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении «доверху наполнить» SPR после его «опустошения Байденом».

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе увеличились на 1.3 млн барр. и составили 24.6 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.502 млн барр. в сутки против 13.497 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 21 февраля, сократились на 0.64 млн барр., запасы бензина повысились на 0.54 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.11 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.18 млн барр.

Другие новости

сегодня
18:35
EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 2.3 млн барр., запасы нефтепродуктов выросли на 4.3 млн барр.
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 февраля
сегодня
18:29
Штатам нужен заработок с продаж украинских ресурсов - эксперт о соглашении США и Украины
сегодня
18:29
Продажи новых домов в США в январе сократились на 10.5% (расширенное сообщение)
сегодня
18:24
Минфин США ввел санкции против нескольких компаний из Китая за связи с Ираном
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.