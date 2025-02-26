Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 февраля

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;
11:00 мск: ВВП Швейцарии;
11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;
12:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне;
15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
16:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
16:30 мск: Платёжный баланс Канады;
16:30 мск: ВВП США, предварительно;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;
16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;
18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;
18:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:45 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
23:15 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
N/A мск: Саммит стран G-20;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.