Продажи новых домов в США в январе сократились на 10.5% (расширенное сообщение)

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в январе сократились на 10.5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 734 тыс. в декабре (пересмотрено с 698 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в январе число проданных новых домов составит 677 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с январём 2024 года продажи новых домов уменьшились на 1.1%.

В целом, в прошлом месяце было продано 56 тыс. новых домов против 56 тыс. в декабре и 46 тыс. в ноябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 13 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (12 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (10 тыс. домов), от 500 тыс. до 599.9 тыс. (9 тыс. домов), от 600 тыс. до 799.9 тыс. (6 тыс. домов), от 800 тыс. до 999.9 тыс. (3 тыс. домов), от 1 млн долл (3 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 446.3 тыс. долл против 415.0 тыс. в декабре и 396.4 тыс. в ноябре. В январе 2024 года медианная цена проданного дома составляла 430.4 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 510.0 тыс. долл против 509.7 тыс. в декабре и 478.4 тыс. в ноябре. В январе 2024 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 527.8 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец января составили 495 тыс. единиц против 488 тыс. в декабре и 487 тыс. в ноябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 9.0 месяцев против 8.0 в декабре и 8.6 в ноябре.