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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2025 г.Индекс потребительского доверия в США в феврале...
сегодня 18:29

Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился, инфляционные ожидания выросли

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 98.3 пункта против 104.1 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали февральский показатель на уровне 102.7.

Индекс оценки текущей ситуации вырос на 3.4 пункта до 136.5.

Индекс ожиданий снизился на 9.3 пункта до 72.9.

Индекс ожиданий опустился ниже пороговой отметки 80 пунктов, что указывает на формирование рисков рецессии в США в следующие 8-12 месяцев, по оценке Conference Board.

Индекс инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев вырос до 6.0% против 5.2% в январе.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

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