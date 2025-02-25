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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2025 г. Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-...
сегодня 17:04

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в декабре вырос на 4.5%

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в декабре вырос на 0.52% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 4.5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 4.4% в годовом сравнении после его роста на 4.3% в ноябре.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в декабре вырос на 0.55% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и на 5.1% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в декабре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.46% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 3.9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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