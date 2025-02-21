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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 февраля 2025 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 18:08

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в январе сократились почти на 5% (расширенное сообщение)

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в январе сократились на 4.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.08 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.13 млн домов.

По сравнению с январём 2024 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 2%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 396.9 тыс. долл, повысившись на 4.8% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу января составили 1.18 млн доступных покупателям домов, повысившись на 3.5% по сравнению с декабрём и на 16.8% в годовом сравнении.

В январе потребовалось бы 3.5 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.2 в предыдущем месяце и 3.0 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в январе в среднем составил 41 день в сравнении с 35 месяцем ранее и 36 в январе 2024 года.

По данным ипотечной агентской компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 20 февраля достигла 6.85% годовых против 6.96% на 23 января и 6.90% годом ранее.

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