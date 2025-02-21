Индекс Services PMI США в феврале опустился ниже 50 пунктов

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в феврале снизился до 49.7 пункта против 52.9 месяцем ранее.

Таким образом, индекс вышел в отрицательную область, опустившись ниже пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на сжатие деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 53.0.

Сфера услуг отвечает за формирование порядка 2/3 ВВП США.