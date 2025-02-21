Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону понижения

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением и составил 64.7.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 67.8.

В январе значение индекса составило 71.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине февраля составил 4.3%, как и в начале месяца, против 3.3% в январе.