Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 февраля

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
06:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;
10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;
10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;
12:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
18:20 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
21:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.