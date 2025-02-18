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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 февраля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 февраля

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

06:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;

12:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

18:20 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

21:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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