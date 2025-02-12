Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9 млн барр.

Москва, 12 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 7 февраля, выросли на 9.04 млн барр., запасы бензина сократились на 2.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.59 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.5 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.6 млн барр.