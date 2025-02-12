EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 4.1 млн барр., запасы нефтепродуктов уменьшились на 2.9 млн барр.

Москва, 12 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 7 февраля, вырос на 4.1 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 4.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 3.0 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.1 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 0.2 млн барр., составив 395.3 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 238 млн барр. ниже, чем в 2021 году. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении «доверху наполнить» SPR после его «опустошения Байденом».

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе увеличились на 0.9 млн барр. и составили 21.8 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.494 млн барр. в сутки против 13.478 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 7 февраля, выросли на 9.04 млн барр., запасы бензина сократились на 2.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.59 млн барр.