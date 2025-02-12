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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 февраля 2025 г.Инфляция в США в январе выросла повысилась на 0...
сегодня 16:34

Инфляция в США в январе выросла повысилась на 0.5%, реальная зарплата не изменилась

Москва, 12 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в январе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3% после увеличения на 0.4% в декабре.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 3.0% против 2.9% в декабре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.9%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в январе вырос на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.2% в декабре.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.3% против 3.2% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.3%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в январе не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в декабре (пересмотрено с -0.2%).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 1.0%, как и месяцем ранее.

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