Число рабочих мест вне с/х сектора США в январе выросло на 143 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе выросло на 143 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 169 тыс.

Данные по числу рабочих мест за декабрь пересмотрены с 256 тыс. до 307 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 111 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 141 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости наблюдался в здравоохранении, розничной торговле и сфере социальной поддержки. Число рабочих мест сократилось в добывающей промышленности.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 66 тыс., в сфере частных образовательных услуг уменьшилось на 4.4 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг сократилось на 11 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли уменьшилась на 3 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах сократилось на 15.7 тыс. В розничной торговле число рабочих мест выросло на 34.3 тыс., в оптовой торговле - увеличилось на 2 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 1.1 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе увеличилось на 7 тыс., в сфере информационных технологий – на 2 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 3.7 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 4 тыс. после повышения на 13 тыс. в декабре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 3 тыс. после снижения на 12 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом сократилось на 7.7 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи не изменилась.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 32 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом сравнении число госслужащих увеличилось на 557 тыс. до 23.59 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в январе снизился на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.0%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.1%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц сократилось на 37 тыс. до 6.85 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в январе увеличилось на 2234 тыс. до 163.9 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 850 тыс. до 101.94 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения выросла на 2197 тыс. до 170.74 млн. Существенное изменение последних трех показателей связано с пересмотром данных за март 2024 года.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) вырос на 0.1 п.п. по сравнению в предыдущим месяцем составил 62.6%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с январём 2024 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 1758 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в январе сократилось с учётом сезонных колебаний на 108 тыс. до 1.44 млн, составив 21.1% от общего числа безработных против 22.4% месяцем ранее и 20.7% в январе 2024 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу уменьшилось на 16 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.24 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 2386 тыс. до 135.9 млн (существенное изменение связано с пересмотром данных за март 2024 года). Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 17 тыс. до 27.9 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) увеличилось на 119 тыс. до 4.48 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.5% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в январе 2024 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.2% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в январе составила 34.1 часа, снизившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным декабрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.87 долл против 35.70 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.5%. В декабре почасовая зарплата выросла на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в январе выросла на 4.1%, как и в декабре (пересмотрено с +3.9%).

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.8%.

Средняя недельная заработная плата в январе выросла до 1223.17 долл в сравнении с 1220.94 долл месяцем ранее.