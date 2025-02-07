Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре сократился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.1% в ноябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя на 0.5%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в декабре вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.9% в ноябре.

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в декабре составил 1.31 против 1.35 годом ранее.