Курс доллара 97.2762   Курс евро 101.2243  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости7 февраля 2025 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 16:40

Средняя продолжительность рабочей недели в США в январе уменьшилась, средняя зарплата выросла, превысив прогноз

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в январе составила 34.1 часа, снизившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным декабрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.87 долл против 35.70 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.5%. В декабре почасовая зарплата выросла на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в январе выросла на 4.1%, как и в декабре (пересмотрено с +3.9%).

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.8%.

Средняя недельная заработная плата в январе выросла до 1223.17 долл в сравнении с 1220.94 долл месяцем ранее.

Другие новости

вчера
18:11
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился, инфляционные ожидания выросли
вчера
17:24
Число рабочих мест вне с/х сектора США в январе выросло на 143 тыс. (расширенное сообщение)
вчера
17:22
Официальный курс юаня с субботы - 13,24 руб, доллара - 97,28 руб, евро - 101,22 руб
вчера
16:53
США И ЕС ПОКА НЕ ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВОПРОСУ ПОШЛИН, В БРЮССЕЛЕ ЖДУТ СИГНАЛА ОТ ВАШИНГТОНА, ЗАЯВИЛА ГЛАВА ЕК
вчера
16:40
Средняя продолжительность рабочей недели в США в январе уменьшилась, средняя зарплата выросла, превысив прогноз
вчера
16:35
Альтернативный уровень безработицы в США в январе не изменился
вчера
16:34
Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы в США в январе вырос на 0.1 п.п.
вчера
16:33
Уровень безработицы в США в январе снизился на 0.1 п.п.
вчера
16:32
Число рабочих мест в частном секторе США в январе увеличилось на 111 тыс.
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.