Средняя продолжительность рабочей недели в США в январе уменьшилась, средняя зарплата выросла, превысив прогноз

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в январе составила 34.1 часа, снизившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным декабрьским показателем.
Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.87 долл против 35.70 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.5%. В декабре почасовая зарплата выросла на 0.3%.
Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.3%.
В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в январе выросла на 4.1%, как и в декабре (пересмотрено с +3.9%).
Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.8%.
Средняя недельная заработная плата в январе выросла до 1223.17 долл в сравнении с 1220.94 долл месяцем ранее.