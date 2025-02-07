Средняя продолжительность рабочей недели в США в январе уменьшилась, средняя зарплата выросла, превысив прогноз

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в январе составила 34.1 часа, снизившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным декабрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.87 долл против 35.70 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.5%. В декабре почасовая зарплата выросла на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в январе выросла на 4.1%, как и в декабре (пересмотрено с +3.9%).

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.8%.

Средняя недельная заработная плата в январе выросла до 1223.17 долл в сравнении с 1220.94 долл месяцем ранее.