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вчера 17:18

ЕЦБ понизил ключевые ставки на 25 б.п. и продолжил сокращать свой портфель

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 30 января, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение понизить ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов (б.п.) с 3.15 до 2.90%.

Ставка по кредитам ЕЦБ понижена с 3.40 до 3.15%, ставка по депозитам понижена с 3.00 до 2.75%. Изменения вступят в силу с 5 февраля 2025 года.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

Ставка по депозитам, составляющая с 5 февраля 2025 года 2.75%, является основной ставкой, посредством которой Совет управляющих определяет позицию денежно-кредитной политики (ДКП).

ЕЦБ сообщил, что дезинфляция идет по плану. Инфляция продолжает двигаться в соответствии с прогнозами и должна вернуться к среднесрочному целевому показателю 2% в течение этого года. Внутренняя инфляция остается высокой в основном по причине адаптации зарплат к прошлому инфляционному всплеску, и это происходит со значительной задержкой. Однако рост зарплат замедляется, а прибыль частично смягчает влияние зарплат на инфляцию.

Регулятор заявил о смягчении условий кредитования благодаря предыдущему снижению процентных ставок ЕЦБ. Тем не менее, условия остаются жесткими, поскольку денежно-кредитная политика (ДКП) остается ограничительной, и некоторые кредиты с наступающим сроком погашения пролонгируются по более высоким ставкам.

Экономика все еще сталкивается «с встречными ветрами», но растущие реальные доходы и постепенное исчезновение эффектов ограничительной ДКП должны поддержать подъем спроса со временем.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программам APP и PEPP сокращаются размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

ЕЦБ сообщил, что 18 декабря банки погасили оставшиеся кредиты, заимствованные в рамках целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III). Таким образом, эта часть нормализации баланса ЕЦБ завершена.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».

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