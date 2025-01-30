Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в декабре снизился на 5.5%

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в декабре снизился на 5.5% по сравнению с ноябрьским показателем, составив 74.2.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.4%.

В годовом сравнении индекс упал на 5.0%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в декабре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.