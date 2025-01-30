Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 42 тыс.

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 января, составило 207 тыс., уменьшившись на 16 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 224 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 223 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 212.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 января, сократилось на 42 тыс. и составило 1.858 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.899 млн до 1.900 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.872 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 января, уменьшилось на 28.6 тыс. и составило 2.27 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.08 млн.