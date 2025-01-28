Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в ноябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.5% в октябре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение ноябрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс вырос на 4.2%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.