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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 января 2025 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shi...
вчера 17:07

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в ноябре вырос на 4.3%

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в ноябре вырос на 0.4% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 4.3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 4.2% в годовом сравнении после его роста на 4.2% в октябре.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в ноябре вырос на 0.4% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и на 4.9% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.4% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 3.8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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