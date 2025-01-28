Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре снизился на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.3%.

В ноябре объём заказов на товары длительного пользования снизился на 2.0% (пересмотрен с -1.1%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.4% после снижения на 0.2% в ноябре (пересмотрен с -0.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в декабре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в ноябре (пересмотрен с +0.7%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.3%.