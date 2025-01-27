Продажи новых домов в США в декабре выросли на 3.6% (расширенное сообщение)

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в декабре выросли на 3.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 698 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 674 тыс. в ноябре (пересмотрено с 664 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в декабре число проданных новых домов составит 669 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с декабрём 2023 года продажи новых домов расширились на 6.7%.

В целом, в прошлом месяце было продано 52 тыс. новых домов против 46 тыс. в ноябре и 45 тыс. в октябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 15 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (10 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (9 тыс. домов), от 500 тыс. до 599.9 тыс. (7 тыс. домов), от 600 тыс. до 799.9 тыс. (7 тыс. домов), от 800 тыс. до 999.9 тыс. (3 тыс. домов), от 2 млн долл (2 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 427.0 тыс. долл против 402.5 тыс. в ноябре и 425.3 тыс. в октябре. В декабре 2023 года медианная цена проданного дома составляла 418.3 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 513.6 тыс. долл против 485.0 тыс. в ноябре и 525.9 тыс. в октябре. В декабре 2023 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 493.0 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец декабря составили 494 тыс. единиц против 488 тыс. в ноябре и 481 тыс. в октябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 8.5 месяца против 8.7 в ноябре и 9.4 в октябре.