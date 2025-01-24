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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2025 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 18:30

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре выросли на 2.2% (расширенное сообщение)

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в декабре выросли на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.24 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.19 млн домов.

По сравнению с декабрём 2023 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 9.3%, максимальными темпами с июня 2021 года.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 404.4 тыс. долл, повысившись на 6.0% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу декабря составили 1.15 млн доступных покупателям домов, сократившись на 13.5% по сравнению с ноябрём, но увеличившись на 16.2% в годовом сравнении.

В декабре потребовалось бы 3.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.8 в предыдущем месяце и 3.1 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в декабре в среднем составил 35 дня в сравнении с 32 месяцем ранее и 29 в декабре 2023 года.

По данным ипотечной агентской компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 23 января достигла 6.96% годовых против 6.60% на 12 декабря и 6.69% годом ранее.

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