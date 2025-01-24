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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2025 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 18:15

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в январе пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением и составил 71.1.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 73.3 с предварительного уровня 73.2.

В декабре значение индекса составило 74.0.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине января составил 3.3%, как и в начале месяца и 2.8% в декабре.

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